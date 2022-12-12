Росіяни вдарили по житловому будинку у Херсоні, пошкоджені електромережі
Фото: окупанти обстріляли житловий сектор у Херсоні 12 грудня (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Російські війська сьогодні, 12 грудня, обстріляли житловий сектор у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.
Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджений будинок, а також лінії електропостачання. На місці працюють рятувальні служби.
За словами заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, є постраждалі.
Фото: окупанти вдарили по будинку у Херсоні (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Нагадаємо, сьогодні росіянии атакували Херсон з РСЗВ та артилерії, внаслідок чого загинула жінка, ще четверо осіб отримали поранення.
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