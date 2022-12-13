Через російський обстріл в Херсоні загинула літня жінка

В Херсоні під час обстрілу загинула літня жінка, яка проходила повз Центр реінтеграції бездомних та звільнених осіб "Надія".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію центру в Facebook.

Там зазначили, що поруч з будівлею прилетіло три снаряди, ймовірно, від "Граду". Від вибухів жінка, яка проходила повз, отримала поранення, несумісні з життям.

"Наші волонтери намагались допомогти, але поранення були несумісні з життям. Загинула і собачка, яку ми підгодовували", - написали у центрі.

В самій будівлі дивом ніхто не постраждав, однак вибуховою хвилею в центрі винесло вікна.