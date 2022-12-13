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В Херсоне вспыхнул масштабный пожар из-за вражеских обстрелов

Фото: в Херсоне вспыхнул пожар после российских обстрелов (t.me.dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Херсоне произошел масштабный пожар в одном из районов города в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Кавун Херсон".

Пожар вспыхнул после вечерник атак российских оккупантов во вторник, 13 декабря.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и спасатели. Огнеборцы ликвидируют пожар, а также разбирают завалы.

В сети также было опубликовано видео пожара в одном из районов Херсона.

Видео: в Херсоне вспыхнул пожар из-за российских обстрелов

Ранее сообщалось, что 12 декабря в Херсоне раздавались взрывы из-за очередной атаки оккупантов. В тот же день войска РФ обстреляли жилищный сектор в Херсоне, и в результате были разрушения, были повреждены электросети.

Напомним также, что в Херсоне во время вчерашнего обстрела погибла пожилая женщина, проходившая мимо Центра реинтеграции бездомных и освобожденных лиц "Надежда".

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ХерсонПожар