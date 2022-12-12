У Херсоні знову пролунали вибухи

У Херсоні вдень 12 грудня вкотре пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті було чути кілька вибухів. Після першого в одному з районів почалася пожежа.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу згоріли дві машини. У будинках поблизу повибивало вікна.

Варто зазначити, що офіційної інформації про обстріл поки що немає.