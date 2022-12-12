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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 12 грудня 2022 14:59
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 12 грудня вкотре пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті було чути кілька вибухів. Після першого в одному з районів почалася пожежа.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу згоріли дві машини. У будинках поблизу повибивало вікна.

Варто зазначити, що офіційної інформації про обстріл поки що немає.

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли житловий сектор у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування. Також пошкоджено електромережі.

Як повідомлялося, учора ворожі війська 57 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак одна людина отримала поранення.

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