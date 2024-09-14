В Херсоні РФ кілька разів атакувала дронами автобуси: поранений водій
14 вересня російські війська кілька разів атакували громадський транспорт у Херсоні. Поранений водій.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси", - розповів він.
Крім того, поранений 47-річний водій автобуса, який працював на маршруті №5.
"Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути №5, 17, 38. Кінцева зупинка - площа Чорновола", - зазначив Мрочко.
Обстріли Херсона
Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон, атакуючи дронами та артилерією. Наприклад, 8 вересня загарбники обстріляли село Камишани Херсонської області. Було поранено чотирьох людей.
Зазначимо, що удари РФ по громадському транспорту у Херсоні відома тактика. Її окупанти використовують досить давно. Наприклад, через обстріл маршрутки в Херсоні в жовтні 2023 року було поранено 7 людей.
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