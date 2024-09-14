В Херсоні РФ кілька разів атакувала дронами автобуси: поранений водій

14 вересня російські війська кілька разів атакували громадський транспорт у Херсоні. Поранений водій.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси", - розповів він.

Крім того, поранений 47-річний водій автобуса, який працював на маршруті №5.

"Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути №5, 17, 38. Кінцева зупинка - площа Чорновола", - зазначив Мрочко.

