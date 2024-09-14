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В Херсоне РФ несколько раз атаковала дронами автобусы: ранен водитель

Херсон, Суббота 14 сентября 2024 14:05
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В Херсоне РФ несколько раз атаковала дронами автобусы: ранен водитель Фото: РФ несколько раз атаковала общественный транспорт в Херсоне 14 сентября, есть раненый (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

14 сентября российские войска несколько раз атаковали общественный транспорт Херсона. Ранен водитель.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня враг снова атаковал беспилотниками общественный транспорт в Херсоне. Были по крайней мере два сброса взрывчатки. Повреждены автобусы", - рассказал он.

Кроме того, ранен 47-летний водитель автобуса, работавший на маршруте №5.

"Из-за повышенной активности российских дронов снова сокращены автобусные маршруты №5, 17, 38. Конечная остановка - площадь Черновола", - отметил Мрочко.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постояно обстреливают Херсон, атакуя дронами и артиллерией. Например, 8 сентября захватчики обстреляли село Камышаны Херсонской области. Были ранены четверо людей.

Отметим, что удары РФ по общественнному транспорту в Херсоне известная тактика. Ее оккупанты используют достаточно давно. К примеру, из-за обстрела маршрутки в Херсоне в октябре 2023 года были ранены 7 человек.

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