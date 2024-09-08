РФ атакувала село під Херсоном: четверо поранених

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Приблизно опівночі ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Комишани. Поранення отримали 4 людей", - розповів він.

Зокрема, 65-річний чоловік ушпиталений у тяжкому стані, в нього мінно-вибухова травма та поранення грудної клітини.

"Ще у трьох постраждалих - 41-річного чоловіка та жінок 70 і 52 років контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення", - зазначив Мрочко.

Крім того, 52-річній потерпілій медики надали допомогу на місці.