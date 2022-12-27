У Херсоні пролунало кілька вибухів

"У Херсоні було чути вже більш як 4 вибухи", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що окупанти завдали удару по підприємству критичної інфраструктури Херсона.

Додамо, вчора російські військові обстріляли 40 разів територію Херсонської області. Окупанти били із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

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