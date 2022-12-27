Росіяни били по Херсонській області з РСЗВ, артилерії, та мінометів: є поранена

Російські військові 40 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Загарбники гатили з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

Зокрема, окупанти 11 разів атакували Херсон. Вони вдарили по заводу, приватних та багатоквартирних будинках.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, мешканців Херсонської області закликають евакуюватися, оскільки через ворожі удари неможливо буде забезпечити стале тепло- та водопостачання.

Так, 25 грудня росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Ворог застосував низку озброєнь, у тому числі артилерію та РСЗВ.

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