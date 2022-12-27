В Херсоне раздалось несколько взрывов

"В Херсоне было слышно уже более 4 взрывов", - пишут в сети.

Напомним, сегодня мы писали о том, что оккупанты нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры Херсона.

Добавим, вчера российские военные обстреляли 40 раз территорию Херсонской области. оккупанты били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

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