У Херсоні пролунали вибухи: можливе влучання у техніку окупантів

У Херсоні прогриміли вибухи у середу, 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " і речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука .

Братчук повідомляє, що за даними місцевих мешканців, представники українського руху опору влучили у техніку російських окупантів у районі залізничного Антонівського мосту.

Нагадаємо, раніше ЗСУ збили російських дрон оперативно-тактичного рівня над Херсонською областю. Це міг бути ударний безпілотник.

Вчора у Херсоні також лунали вибухи.

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