У Херсоні пролунали вибухи: можливе влучання у техніку окупантів
Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
У Херсоні прогриміли вибухи у середу, 21 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
Братчук повідомляє, що за даними місцевих мешканців, представники українського руху опору влучили у техніку російських окупантів у районі залізничного Антонівського мосту.
Нагадаємо, раніше ЗСУ збили російських дрон оперативно-тактичного рівня над Херсонською областю. Це міг бути ударний безпілотник.
Вчора у Херсоні також лунали вибухи.
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