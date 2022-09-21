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У Херсоні пролунали вибухи: можливе влучання у техніку окупантів

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Херсон, Середа 21 вересня 2022 20:03
У Херсоні пролунали вибухи: можливе влучання у техніку окупантів Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні прогриміли вибухи у середу, 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

Братчук повідомляє, що за даними місцевих мешканців, представники українського руху опору влучили у техніку російських окупантів у районі залізничного Антонівського мосту.

Нагадаємо, раніше ЗСУ збили російських дрон оперативно-тактичного рівня над Херсонською областю. Це міг бути ударний безпілотник.

Вчора у Херсоні також лунали вибухи.

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