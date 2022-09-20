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В окупованому Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 20 вересня 2022 18:06
В окупованому Херсоні пролунали вибухи Фото: В окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 20 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

На даний момент ніякої офіційної інформації немає.

Нагадаємо, що вчора у Херсоні також було чутно вибухи.

Також вибухи у Херсоні лунали і 18 вересня. Це трапилось біля кіноконцертного залу "Ювілейний".

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