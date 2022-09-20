В окупованому Херсоні пролунали вибухи
Фото: В окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
У вівторок, 20 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
На даний момент ніякої офіційної інформації немає.
Нагадаємо, що вчора у Херсоні також було чутно вибухи.
Також вибухи у Херсоні лунали і 18 вересня. Це трапилось біля кіноконцертного залу "Ювілейний".
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