В окупованому Херсоні пролунали вибухи

У вівторок, 20 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

На даний момент ніякої офіційної інформації немає.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора у Херсоні також було чутно вибухи.

Також вибухи у Херсоні лунали і 18 вересня. Це трапилось біля кіноконцертного залу "Ювілейний".

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