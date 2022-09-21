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В Херсоне раздались взрывы: возможно попадание в технику оккупантов

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Херсон, Среда 21 сентября 2022 20:03
В Херсоне раздались взрывы: возможно попадание в технику оккупантов Фото: в Херсоне раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне прогремели взрывы в среду, 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Братчук сообщает, что по данным местных жителей, представители украинского движения сопротивления попали в технику российских оккупантов в районе железнодорожного Антоновского моста.

Напомним, ранее ВСУ сбили российских дрон оперативно-тактического уровня над Херсонской областью. Это мог быть ударный беспилотник.

Вчера в Херсоне также раздавались взрывы.

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