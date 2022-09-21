В Херсоне раздались взрывы: возможно попадание в технику оккупантов
Фото: в Херсоне раздались взрывы (Getty Images)
В Херсоне прогремели взрывы в среду, 21 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.
Братчук сообщает, что по данным местных жителей, представители украинского движения сопротивления попали в технику российских оккупантов в районе железнодорожного Антоновского моста.
Напомним, ранее ВСУ сбили российских дрон оперативно-тактического уровня над Херсонской областью. Это мог быть ударный беспилотник.
Вчера в Херсоне также раздавались взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.