В Херсоне раздались взрывы: возможно попадание в технику оккупантов

В Херсоне прогремели взрывы в среду, 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука .

Братчук сообщает, что по данным местных жителей, представители украинского движения сопротивления попали в технику российских оккупантов в районе железнодорожного Антоновского моста.

Напомним, ранее ВСУ сбили российских дрон оперативно-тактического уровня над Херсонской областью. Это мог быть ударный беспилотник.

Вчера в Херсоне также раздавались взрывы.

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