Иллюстративное фото: ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью (Getty Images)

Украинские военные сбили очередной российский дрон оперативно-тактического уровня в небе над Херсонской областью. Вероятно, это был ударный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".