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ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью

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Понедельник 19 сентября 2022 19:52
ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью Иллюстративное фото: ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные сбили очередной российский дрон оперативно-тактического уровня в небе над Херсонской областью. Вероятно, это был ударный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

"19 сентября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожен очередной беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно ударный", - сказано в сообщении.

Напомним, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.

Сегодня ВСУ сбили вражеский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.

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Херсонская область
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