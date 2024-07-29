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У Херсоні пролунали вибухи

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Близько 22:45 у Херсоні пролунали вибухи. Про загрозу обстрілу області не повідомлялося, повітряна тривога не оголошувалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Херсон, telegram-канали Повітряна тривога, Херсонська ОВА і Повітряні Сили ЗСУ.

Ввечері, о 21:05 і 21:55, Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження, в тому числі для прифронтових областей, через високу активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.

Востаннє повітряну тривогу в Херсонській області оголошували о 5:22 ранку.

Раніше сьогодні Херсонська ОВА повідомила, що близько 20:00 російські війська атакували цивільних у селі Ромашкове Білозерської громади.

Через скид боєприпасу з дрона поранення дістали двоє чоловіків, обом по 45 років.

У першого потерпілого діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітки та живота.  Лікарі надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Також госпіталізовано чоловіка з вибуховою травмою, пораненнями грудної клітки, живота, рук та ніг. Стан важкий.

Нагадаємо, 26 липня в Херсоні росіяни скинули боєприпас з дрона на людей, які стояли біля магазину. Поранень дістали п'ятеро мирних мешканців.

У неділю, 28 липня, під масований обстріл окупантів потрапило передмістя Херсона. Поранено трьох людей.

Також 28 липня росіяни атакували село Камишани під Херсоном. Постраждала родина, в тому числі двоє дітей.

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ХерсонВійна Росії проти України