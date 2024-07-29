В Херсоне раздались взрывы

Вечером, в 21:05 и 21:55, Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения, в том числе для прифронтовых областей, из-за высокой активности вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.

Последний раз воздушную тревогу в Херсонской области объявляли в 5:22 утра.

Ранее сегодня Херсонская ОВА сообщила, что около 20:00 российские войска атаковали мирных жителей в селе Ромашково Белозерской общины.

Из-за сброса боеприпаса с дрона ранения получили двое мужчин, обоим по 45 лет.

У первого пострадавшего диагностировали взрывную травму, обломочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи оказали ему необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Также госпитализирован мужчина со взрывной травмой, ранениями грудной клетки, живота, рук и ног. Состояние тяжелое.