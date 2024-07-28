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Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені, - МВА

Херсон, Неділя 28 липня 2024 08:35
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Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені, - МВА Фото: війська РФ масовано атакували передмістя Херсона, поранені 3 людини (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Передмістя Херсона сьогодні вранці, 28 липня, потрапило під масований обстріл з боку російських окупантів. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені будинки, є поранені.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Чиновник уточнив, що загарбники обстріляли населений пункт близько сьомої години ранку.

Атака була завдана російськими військами з тимчасово окупованої частини на лівобережжі Херсонської області.

"Пошкоджені будинки, є поранені. Наразі ушпиталено трьох постраждалих 2007, 1991 та 1949 р.н." - йдеться в публікації очільника МВА.

Він зазначив, що у потерпілих, за попередніми даними, вибухові травми та контузії, разом з тим медики проводять дообстеження, й інформація уточнюється.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські загарбники регулярно завдають ударів по звільненому українськими захисниками Херсону, атакуючи населений пункт з лівобережжя регіону, яке досі залишається окупованими.

Раніше повідомлялося, що 26 липня росармія скинула з дрона на людей біля магазину в Херсоні вибухівку, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.

А у ніч проти 24 липня російські загарбники обстріляли один із районів Херсона, і тоді загинула жінка похилого віку.

Додамо, що 19 липня росіяни скинули з безпілотника вибухівку на бригаду "швидкої" у Херсоні - через ворожу атаку поранення отримали двоє медпрацівників. А 18 липня ворог обстріляв багатоповерхівку у Херсоні - тоді поранення отримали троє людей, серед яких була дівчинка-підліток.

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