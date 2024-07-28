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Росіяни атакували село в Херсонській області: половина поранених - діти

Херсон, Неділя 28 липня 2024 10:11
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Росіяни атакували село в Херсонській області: половина поранених - діти Фото: ввечері та вранці РФ атакувала Херсон та область (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вранці 28 липня атакували село Камишани, під Херсоном. Поранено шістьох людей, серед них троє - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА, Офіс генпрокурора, Facebook голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них - двоє дітей", - розповіли в Херсонській ОВА.

За даними адміністрації, вибухову травму, поранення обличчя, тулуба, рук та ніг дістала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик.

У доньки - вибухова травма та струс головного мозку. В сина діагностували ще й травму живота та поранення ноги. Також серед постраждалих - жінка, 75 років. В неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.

Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих у Комишанах.

"Через ранковий обстріл вибухову травму та контузію отримав 17-річний хлопець. Він самостійно звернувся до лікарні за допомогою", - додали в ОВА.

Також постраждала 56-річна місцева жителька. Жінку шпиталізували до лікарні із травмою ніг та контузією.

Як зазначили в Офісі генпрокурора стан двох з дітей оцінюється, як середній, третього, 17-річного підлітка, тяжкий.

Обстріли Херсона та області

Увечері 27 липня, близько 21:00, російські війська обстріляли Херсон. Потрапили по багатоповерхівці. Травми, несумісні із життям, отримала 70-річна жінка.

Крім того, як зазначив голова ОВА Олександр Прокудін, в Херсоні під ударом опинилась будівля одного із коледжів у центрі міста, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Крім того, в цей же час окупанти з артилерії атакували село Львове Бериславського району.

"Внаслідок влучення в житловий будинок загинув 87-річний чоловік", - додали прокурори.

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