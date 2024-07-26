В Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на людей біля магазину: п'ятеро поранених

П'ятеро людей постраждали в Херсоні. Росіяни атакували їх з дрона, коли вони знаходились біля магазину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У Херсоні пʼятеро людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника", - йдеться у повідомленні. В ОВА розповіли, що окупанти скинули вибухівку з дрона на херсонців, котрі перебували біля магазину. "Вибухові травми та поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка", - зазначили в адміністрації. Усіх потерпілих бригади "екстренки" доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну меддопомогу.