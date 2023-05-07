UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні пролунали вибухи

Фото: У Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 7 травня, у Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться в повідомленні.

Наразі в Херсонській області тривогу не оголошували.

При цьому жодної офіційної інформації з приводу вибухів не надходило.

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти обстріляли Херсон та передмістя.

За добу до цього війська РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Нагадаємо, що 3 травня російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди потрапили до супермаркету, гіпермаркету "Епіцентр", вокзалу, пасажирського вагона та дитячого садка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВибухВійна Росії проти України