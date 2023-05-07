В воскресенье вечером, 7 мая, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говориться в сообщении.
На данный момент в Херсонской области тревогу не объявляли.
При этом никакой официальной информации по поводу взрывов не поступала.
Напомним, 6 мая российские оккупанты обстреляли Херсон и пригород.
За сутки до этого войска РФ произвели 71 обстрел Херсонской области из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Напомним также, что 3 мая российские оккупанты почти весь день обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в супермаркет, гипермаркет "Эпицентр", вокзал, пассажирский вагон и детский сад.
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