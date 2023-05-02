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В Херсоне раздались взрывы

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Вторник 02 мая 2023 23:21
В Херсоне раздались взрывы Фото: в Херсоне слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 2 мая, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Стоит отметить, что в некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога, однако по состоянию на 23:18 в Херсонской области ее нет.

Официальной информации о взрывах пока тоже нет.

Напомним, ранее в этот же день в Херсоне уже слышали звуки взрывов.

За минувшие сутки российские войска произвели 71 обстрел Херсонской области . Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

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