В Херсоне раздались взрывы
Фото: в Херсоне слышны звуки взрывов (GettyImages)
Ночью, 2 мая, в Херсоне раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Стоит отметить, что в некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога, однако по состоянию на 23:18 в Херсонской области ее нет.
Официальной информации о взрывах пока тоже нет.
Напомним, ранее в этот же день в Херсоне уже слышали звуки взрывов.
За минувшие сутки российские войска произвели 71 обстрел Херсонской области . Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
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