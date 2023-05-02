У Херсоні знову чути звуки вибухів

Фото: у Херсонській області знову чути звуки вибухів (GettyImagеs)

Вдень вівторка, 2 травня, жителі міста Херсон чули звуки, схожі на вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - сказано в повідомленні. Повітряну тривогу в Херсонській області не оголошували. При цьому офіційної інформації про вибухи поки що немає.