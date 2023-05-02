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З танків, авіації та важкої артилерії: росіяни 71 раз обстріляли Херсонську область

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Херсонська область, Вівторок 02 травня 2023 07:52
З танків, авіації та важкої артилерії: росіяни 71 раз обстріляли Херсонську область Фото: окупанти за минулу добу 71 раз обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріли Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти випустили 363 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів та будівлю на території заводу в Херсоні. Поранені двоє людей.

З деокупованої території області евакуйовано 54 особи.

Раніше ми писали, російські війська продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Нагадаємо, росіяни посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на окупованих територіях Запорізької області.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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