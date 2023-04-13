У Херсоні пролунали вибухи

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

На даний момент офіційна інформація щодо вибухів не надходила.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.

Крім того, росіяни минулої доби 46 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 185 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації.

Додамо, що 11 квітня російські війська за добу здійснили 35 обстрілів Херсонської області.

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