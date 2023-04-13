В Херсоне прогремели взрывы

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змеевка Бериславского района.

Кроме того, россияне за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 185 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Добавим, что 11 апреля российские войска в сутки совершили 35 обстрелов Херсонской области.

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