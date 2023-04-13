Гатили з артилерії та авіації. Окупанти випустили по Херсону і області майже 200 снарядів: є жертви

Фото: Окупанти випустили по Херсону і області майже 200 снарядів (Getty Images)

Російські окупанти протягом минулої доби 46 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами посадовця, Херсон противник атакував 5 разів. Прокудін розповів, що снаряди влучили у житлові квартали населених пунктів і територію заводу в обласному центрі. "Унаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 - зазнали поранень", - додав глава ОВА. Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 12 квітня було евакуйовано 72 цивільних.