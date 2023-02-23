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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Четвер 23 лютого 2023 23:32
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи
Автор: Антон Малиновський

У четвер, 23 лютого, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Херсон.

Кореспонденти видання повідомили про вибухи близько 23:20. На момент публікації повітряна тривога в регіоні оголошена не була.

Нагадаємо, що вдень у четвер, 23 лютого, у Херсоні пролунали вибухи. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.

Раніше ми писали, що у Херсоні вранці 23 лютого повідомляли про вибухи. Однак тоді також не було докладної інформації.

Також вибухи чули і ввечері того ж дня.

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