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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Четвер 23 лютого 2023 21:02
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 лютого, у Херсоні пролунали звуки вибухів. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Наразі незрозуміло, що спричинило звуки, схожі на вибухи.

Місцева влада поки що також офіційно не підтвердила інформацію про вибухи в місті.

Нагадаємо, що вдень у четвер, 23 лютого, у Херсоні пролунали вибухи. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.

Раніше ми писали, що у Херсоні вранці 23 лютого повідомляли про вибухи. Однак тоді також не було докладної інформації.

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