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В Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Четверг 23 февраля 2023 23:32
В Херсоне раздались взрывы Фото: в Херсоне раздались взрывы
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 23 февраля, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Херсон .

Корреспонденты издания сообщили о взрывах около 23:20. К моменту публикации воздушная тревога в регионе объявлена не была.

Напомним, что днем в четверг, 23 февраля, в Херсоне раздались взрывы. При этом тревога в регионе не объявлена.

Ранее мы писали, что в Херсоне утром 23 февраля сообщали о взрывах. Однако тогда тоже не было подробной информации.

Также взрывы слышали вечером того же дня.

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