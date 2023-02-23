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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Четвер 23 лютого 2023 13:37
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень у четвер, 23 лютого, у Херсоні пролунали вибухи. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Наразі незрозуміло, що спричинило звуки, схожі на вибухи.

Місцева влада поки що також офіційно не підтвердила інформацію про вибухи в місті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсоні вранці 23 лютого повідомляли про вибухи. Однак тоді також не було докладної інформації.

Як відомо,минулої доби російські війська 71-й раз обстріляли територію Херсонської області, з яких двічі била по самому Херсоні. Внаслідок ворожих обстрілів області двоє людей загинули.

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Херсон вибухи Війна в Україні
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