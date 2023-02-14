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Ворог обстріляв станцію медичної допомоги у Бериславі: є руйнування та поранений

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Херсонська область, Вівторок 14 лютого 2023 15:05
Ворог обстріляв станцію медичної допомоги у Бериславі: є руйнування та поранений Фото: ворог обстріляв станцію медичної допомоги у Бериславі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 14 лютого завдали удару по Бериславу. Ворожі снаряди потрапили до станції медичної допомоги, внаслідок чого є руйнування та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

"Чергова мета російської артилерії - станція швидкої допомоги в Бериславі. Це вже друга медустанова, яку за добу обстріляли окупанти", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки на станції є руйнування, також пошкоджено автомобілі медиків.

Легкі поранення отримав водій "швидкої". Чоловіка поранило уламками скла, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, вчора росіяни 54 рази обстріляли Херсон та область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та залізничну колію, також двоє людей загинули.

Також повідомлялося, що у Херсоні під обстріл потрапило місцеве підприємство. Внаслідок атаки є руйнування та загиблий.

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