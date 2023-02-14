Окупанти вчора понад півсотні разів атакували Херсон та область: є жертви

Росіяни минулої доби 54 рази обстріляли Херсон та область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та залізничну колію, також двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Херсонську ОВА .

Минулої доби в Херсонській області через російські обстріли загинули двоє людей, троє мешканців області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Місто Херсон російська армія атакувала 13 разів. Ворожі снаряди потрапили в залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли підприємство у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування та загиблий.

Також ми писали, що за неділю, 12 лютого, окупаційні війська 20 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

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