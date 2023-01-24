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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок увечері, 24 січня, у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу у місті не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що у військовій адміністрації поки що не повідомляли жодної інформації про вибухи.

Нагадаємо, 20 січня росіяни вкотре обстріляли Херсон. Снаряди потрапили до житлового будинку, внаслідок чого сталася пожежа.

Крім того, 23 січня окупанти обстріляли будинки в Антонівці Херсонської області. Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.

Додамо, що 22 січня російські окупанти 25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.

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ХерсонВибухВійна Росії проти України