В Херсоне прогремели взрывы

Отметим, что в военной администрации пока не сообщали никакой информации о взрывах.

Напомним, 20 января россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, 23 января оккупанты обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.

Добавим, что 22 января российские оккупанты 25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

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