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В Херсоне прогремели взрывы

Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник вечером , 24 января, в Херсоне прогремели взрывы. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в военной администрации пока не сообщали никакой информации о взрывах.

Напомним, 20 января россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, 23 января оккупанты обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.

Добавим, что 22 января российские оккупанты 25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

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ХерсонВзрывВойна России против Украины