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Росіяни обстріляли житловий район Херсону, влучили в будинок

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Херсон, П'ятниця 20 січня 2023 18:13
Росіяни обстріляли житловий район Херсону, влучили в будинок Фото: під час атаки на Херсонську область, росіяни влучили в житловий будинок (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Під час обстрілу Херсона російські військові влучили в житловий будинок, в результаті чого здійнялась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

За словами Янушевича, військові Російської Федерації обстріляли Дніпровський район Херсона. В результаті обстрілу ворожий снаряд влучив в один з житлових будинків. В оселі здійнялась пожежа, проте рятувальники які оперативно прибули на місце події змогли швидко ліквідувати загорання.

"Ця атака росіян обійшлася без потерпілих. На щастя, будинок був порожнім", - заявив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні в черговий раз пролунали вибухи.

Вчора військові РФ обстріляли громаду у Сумській області скинувши вибухівку з безпілотника.

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