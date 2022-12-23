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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, П'ятниця 23 грудня 2022 23:15
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У четвер, 22 грудня, увечері у Херсоні пролунали вибухи. В області поки що не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи у місті.

Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні завдали по Херсону удари з реактивної і ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів.

А ввечері після обстрілу у місті спалахнула сильна пожежа.

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