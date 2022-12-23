У Херсоні пролунали вибухи
Фото: у Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
У четвер, 22 грудня, увечері у Херсоні пролунали вибухи. В області поки що не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи у місті.
Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні завдали по Херсону удари з реактивної і ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів.
А ввечері після обстрілу у місті спалахнула сильна пожежа.