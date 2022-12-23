У четвер, 22 грудня, увечері у Херсоні пролунали вибухи. В області поки що не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи у місті.