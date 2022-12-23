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В Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Пятница 23 декабря 2022 23:15
В Херсоне раздались взрывы Фото: в Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 22 декабря, вечером в Херсоне раздались взрывы. В области пока не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Официальные источники пока не раскрывают более подробную информацию о взрывах в городе.

Напомним, что российские кафиры сегодня нанесли по Херсону удары по реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.

А вечером после обстрела в городе вспыхнул сильный пожар.

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