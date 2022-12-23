В Херсоне раздались взрывы
Фото: в Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
В четверг, 22 декабря, вечером в Херсоне раздались взрывы. В области пока не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
Официальные источники пока не раскрывают более подробную информацию о взрывах в городе.
Напомним, что российские кафиры сегодня нанесли по Херсону удары по реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.
А вечером после обстрела в городе вспыхнул сильный пожар.