У Херсоні пролунали вибухи

У понеділок, 5 грудня, вдень у Херсоні місцеві жителі почули вибухи масштабної повітряної тривоги майже по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць про вибухи.

Нагадаємо, 5 грудня росіяни випустили ракети по Україні. У низці областей почали працювати системи ППО.

Також ми писали, що вибухи 5 грудня було чути в Одесі. При цьому над Миколаївською областю помітили ракети.

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