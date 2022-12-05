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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 05 грудня 2022 15:14
У Херсоні пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 5 грудня, вдень у Херсоні місцеві жителі почули вибухи масштабної повітряної тривоги майже по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць про вибухи.

Місцевим мешканцям необхідно залишатися у укриттях.

Нагадаємо, 5 грудня росіяни випустили ракети по Україні. У низці областей почали працювати системи ППО.

Також ми писали, що вибухи 5 грудня було чути в Одесі. При цьому над Миколаївською областю помітили ракети.

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