В Херсоне прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Херсоне прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 5 декабря, днем в Херсоне местные жители услышали взрывы масштабной воздушной тревоги почти по всей Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывали более детальных подробностей о взрывах.
Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях.
Напомним, 5 декабря россияне выпустили ракеты по Украине. В ряде областей начали работать системы ПВО.
Также мы писали, что взрывы 5 декабря были слышны в Одессе. При этом над Николаевской областью заметили ракеты.
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