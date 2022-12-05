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В Херсоне прозвучали взрывы

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Херсон, Понедельник 05 декабря 2022 15:14
В Херсоне прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 5 декабря, днем в Херсоне местные жители услышали взрывы масштабной воздушной тревоги почти по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали более детальных подробностей о взрывах.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, 5 декабря россияне выпустили ракеты по Украине. В ряде областей начали работать системы ПВО.

Также мы писали, что взрывы 5 декабря были слышны в Одессе. При этом над Николаевской областью заметили ракеты.

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