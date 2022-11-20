У Херсоні пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю, 20 листопада, увечері в Херсоні було чути вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривали деталей події та не називали причину вибухів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 19 листопада Telegram-канали почали повідомляти про "прильоти" у Херсоні.
Також ми писали, що внаслідок обстрілу Херсона було пошкоджено багатоповерхівку.
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