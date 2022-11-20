ua ru
Нд, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні пролунали вибухи

Новость на русском →
Херсон, Неділя 20 листопада 2022 21:07
У Херсоні пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 20 листопада, увечері в Херсоні було чути вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей події та не називали причину вибухів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 19 листопада Telegram-канали почали повідомляти про "прильоти" у Херсоні.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Херсона було пошкоджено багатоповерхівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вибухи Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході