У мережі повідомляють про "прильоти" у Херсоні: що відомо

У суботу, 19 листопада, у Херсоні, ймовірно, було зафіксовано "прильоти". Повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, "приліт" був в одному з районів Херсона. Офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про удар по місту.

При цьому над Херсоном можна побачити густий чорний дим, який, можливо, був спричинений обстрілом.