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У мережі повідомляють про "прильоти" у Херсоні: що відомо

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Херсон, Субота 19 листопада 2022 17:13
У мережі повідомляють про "прильоти" у Херсоні: що відомо Ілюстративне фото: у мережі повідомляють про "прильоти" у Херсоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 19 листопада, у Херсоні, ймовірно, було зафіксовано "прильоти". Повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, "приліт" був в одному з районів Херсона. Офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про удар по місту.

При цьому над Херсоном можна побачити густий чорний дим, який, можливо, був спричинений обстрілом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканців правобережної частини Херсонської області закликали виїжджати до безпечніших регіонів, оскільки існує висока ймовірність обстрілів з боку росіян.

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