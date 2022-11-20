В Херсоне прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Херсоне прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В воскресенье, 20 ноября, вечером в Херсоне были слышны взрывы. Воздушная тревога в области пока не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывали деталей происшествия и не называли причину взрывов.
Напомним, ранее стало известно, что 19 ноября Telegram-каналы начали сообщать о "прилетах" в Херсоне.
Также мы писали, что в результате обстрела Херсона была повреждена многоэтажка.
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