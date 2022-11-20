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В Херсоне прозвучали взрывы

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Херсон, Воскресенье 20 ноября 2022 21:07
В Херсоне прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 20 ноября, вечером в Херсоне были слышны взрывы. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали деталей происшествия и не называли причину взрывов.

Напомним, ранее стало известно, что 19 ноября Telegram-каналы начали сообщать о "прилетах" в Херсоне.

Также мы писали, что в результате обстрела Херсона была повреждена многоэтажка.

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