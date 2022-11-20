Окупанти обстріляли Херсон: фото наслідків
Російські солдати вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського у Telegram.
За його словами, багатоповерховий будинок в Херсоні через ворожий обстріл було пошкоджено у мікрорайоні Острів.
Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/SobolevskyiYurii)
Також Соболевський оприлюднив відповідні фото, на яких можна побачити кілька вибитих вікон у будинку.
При цьому заступник голови облради не уточнив, коли саме відбувся обстріл.
Нагадаємо, вчора, 19 листопада, місцеві Telegram-канали Херсона повідомляли про "прильоти" у місті. Офіційні джерела не підтверджували цієї інформації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.