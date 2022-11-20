Окупанти обстріляли Херсон: фото наслідків

Російські солдати вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського у Telegram .

За його словами, багатоповерховий будинок в Херсоні через ворожий обстріл було пошкоджено у мікрорайоні Острів.

Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/SobolevskyiYurii)

Також Соболевський оприлюднив відповідні фото, на яких можна побачити кілька вибитих вікон у будинку.

При цьому заступник голови облради не уточнив, коли саме відбувся обстріл.