У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували

У Херсоні ввечері 20 лютого пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 23:42 години.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.
Нагадаємо, загарбники ввечері 20 лютого обстріляли Куп'янськ Харківської області. У низці областей України оголосили повітряну тривогу.
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