В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли

В Херсоне вечером 20 февраля раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, слышали звуки около 23:42 часов.
Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.
Напомним, захватчики вечером 20 февраля обстреляли Купянск Харьковской области. В ряде областей Украиныобъявили воздушную тревогу.
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