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Пів України охопила повітряна тривога: що відомо

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 23:01
Пів України охопила повітряна тривога: що відомо Ілюстративне фото: пів України охопила повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 20 лютого, увечері у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 23:02

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, росіяни вдарили по Куп'янську за допомогою ракет С-300.

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додав він.

Станом на 22:50 тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Луганській області та Криму, де вона діє вже кілька місяців.

Пів України охопила повітряна тривога: що відомо Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

При цьому офіційні джерела поки що не повідомляють жодних причин тривоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.

Також ми писали, що російські військові із артилерії обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина.

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