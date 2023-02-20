Пів України охопила повітряна тривога: що відомо

Сьогодні, 20 лютого, увечері у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Оновлено 23:02

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, росіяни вдарили по Куп'янську за допомогою ракет С-300.

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додав він.

Станом на 22:50 тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Луганській області та Криму, де вона діє вже кілька місяців.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

При цьому офіційні джерела поки що не повідомляють жодних причин тривоги.