У Херсоні повідомляють про вибухи

Зазначимо, що наразі в регіоні не оголошено повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, протягом 6 березня російські військові випустили по Херсонській області 354 снаряди, внаслідок чого чотири людини отримали поранення.

Через це жителів Херсонської області закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів та пояснюють, як це зробити безкоштовно.

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