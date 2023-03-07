В Херсоне сообщают о взрывах

Отметим, что в настоящее время в регионе не объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, в течение 6 марта российские военные выпустили по Херсонской области 354 снаряда, в результате чего четыре человека получили ранения.

В связи с этим жителей Херсонской области призывают эвакуироваться в более безопасные регионы и объясняют, как это сделать бесплатно.

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