Ілюстративне фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Image)

У Херсоні пролунали вибухи у п'ятницю, 16 грудня. При цьому повітряну тривогу не оголошували ні в місті, ні в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.