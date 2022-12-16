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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, П'ятниця 16 грудня 2022 16:12
У Херсоні повідомляють про вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні пролунали вибухи у п'ятницю, 16 грудня. При цьому повітряну тривогу не оголошували ні в місті, ні в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по центру Херсона, поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє осіб.

Через ворожі обстріли у місті повністю зникла електроенергія.

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Херсон Війна Росії проти України Вибух
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