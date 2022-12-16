У Херсоні повідомляють про вибухи
Ілюстративне фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Image)
У Херсоні пролунали вибухи у п'ятницю, 16 грудня. При цьому повітряну тривогу не оголошували ні в місті, ні в області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, що наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.
Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по центру Херсона, поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє осіб.
Через ворожі обстріли у місті повністю зникла електроенергія.
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